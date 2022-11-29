內地恢復上市房企再融資政策，內房、物管股勁升，另外，憧憬內地加快改變「清零」政策，恒指早市曾升701點，午後更憧憬國務院聯防聯控機制會防寬放控，大市以全日高位收市。三大指數見逾兩周最大升幅，及逾一周高，北水轉流出，大市成交增至1667億元，增40%。