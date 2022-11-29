內地恢復上市房企再融資政策，內房、物管股勁升，另外，憧憬內地加快改變「清零」政策，恒指早市曾升701點，午後更憧憬國務院聯防聯控機制會防寬放控，大市以全日高位收市。三大指數見逾兩周最大升幅，及逾一周高，北水轉流出，大市成交增至1667億元，增40%。
恒指今早高開260點，高位升906點，低位升238點，高低波幅668點。
恒指收市升906點或5.24%，報18204點，大市成交金額1667億元，較上日增加40.98%，是11月16日1732.95億元成交後最多；國指升364點或6.2%，報6236點。恒生科技指數收報3695點，升7.66%。
藍籌股成交金額789.4億元，佔大市成交47.35%；科指成份股成交金額419.25億元，佔大市成交25.14%；國指成份股成交金額694.79億元，佔大市成交41.67%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。中移動（0941）、東方海外（0316）、恒安（1044）拖累大市。
藍籌72隻升，1隻下跌，0隻無升跌。碧桂園服務（6098）升13.66%，收報19.3元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）跌0.19%，收報51.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報12.98元，升18%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報26.6元，升2.5%。
恒指升穿10天線(17763.59點)。科指升穿10天線(3618.38點)。
北水南下合計淨流出10.98億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入98.06億元人民幣，終止單日流出。
復星醫藥（2196）擬出售印度製藥商Gland。收報25.5元，升4.94%。
遠展（0035）：為應對加息周期 擬售25至35億海外非核心資產。收報1.85元，升2.21%。
富士康再出「銀彈」留人 冀吸引鄭州員工重返崗位。昨日有報道指，鄭州廠混亂，蘋果料損失600萬部iPhone Pro產量。手機設備向上，鴻騰（6088）收報1.53元，升2.68%；丘鈦（1478）收報3.92元，升3.98%；舜宇（2382）收報90.05元，升7.27%；高偉電子（1415）收報12.86元，升3.38%；通達（0698）收報0.13元，升2.36%；瑞聲（2018）收報17.88元，升5.05%；比亞迪電子（0285）收報24.55元，升5.14%；信利國際（0732）收報1.34元，升2.29%；富智康（2038）收報0.84元，升2.44%。
中國旺旺（0151）中期少賺23.6% 息1.14美仙。收報5.17元，升0.58%。
大快活（0052）半年少賺18% 中期息削28%派18仙收報10.28元，升1.18%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里影業（1060）收報0.435元，升8.75%。寶尊電商（9991）收報11.02元，升7.2%。嗶哩嗶哩（9626）收報108.6元，升13.6%。富臨（1443）收報0.203元，升6.84%。毛記葵涌（1716）收報0.49元，無升跌。
360數科（3660）上市，定價50.03元。收報51.75元，升3.44%。
歌禮製藥（1672）：新冠口服抑制劑臨床試驗申請獲內地受理。收報3.58元，升15.48%。
阿里健康（0241）中期虧轉盈，經調整後利潤3.5億元。收報6.1元，升9.71%。
中證監︰恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復H股內房再融資。中海外（0688）收報21.35元，升7.61%；龍湖（0960）收報23.1元，升11.33%；華潤置地（1109）收報35.75元，升7.68%；碧桂園（2007）收報3.05元，升4.45%。非藍籌內房方面，保利置業（0119）收報1.94元，升15.48%；寶龍地產（1238）收報1.2元，升15.38%；萬科（2202）收報16.56元，升13.58%。
物管股亦升，世茂服務（0873）收報2.62元，升22.43%；佳兆業美好（2168）收報3.23元，升15.36%。
中人壽減持中國太保（2601）套現3274萬，持股量降至不足半成。收報17.46元，升7.25%。
L'occitane（0973）：聖誕銷售開局不錯，明年將加價以保持毛利率增長。收報20.9元，跌3.69%。
包浩斯（0483）中期純利大跌83%至590萬元，派中期息3仙。收報0.55元，無升跌。
大家樂（0341）：加價在所難免，料業績至明年首兩季才有明顯改善。收報11.96元，升6.6%。
萬華（0426）上季虧損491.7萬，盈轉虧。收報0.131元，無升跌。
壹賬通（6638）旗下平安壹賬通徵信服務料明年二、三季向銀行提供徵信服務。收報1.85元，升2.78%。
破頂股包括，TOMO Holdings（6928）創上市新高，見6.27元，收報5.93元，升18.13%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見24.75元，收報24.6元，升12.59%；三生製藥（1530）創52周高，見8.18元，收報8.11元，跌0.49%；利福（1212）創52周高，見4.98元，收報4.97元，跌0.2%；青島銀行（3866）創52周高，見4.92元，收報3.87元，升11.85%；中遠海運（0517）創52周高，見2.75元，收報2.72元，升1.49%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見18.64元，收報15.82元，跌1.98%；中達（0139）創52周高，見0.049元，收報0.048元，升2.13%；eprint（1884）創52周高，見0.5元，收報0.44元，升22.22%。
7隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53.45元，收報54.1元，跌6.24%；陸慶（8052）低見0.012元，收報0.012元，跌7.69%；金禧國際（0091）低見0.045元，收報0.05元，跌12.28%；大唐集團（2117）低見0.75元，收報0.82元，無升跌；傳遞娛樂（1326）低見0.05元，收報0.06元，跌9.09%；巨子生物（2367）低見24.3元，收報26.4元，升6.45%；子不語（2420）低見5.91元，收報6.06元，跌2.73%。
6隻股份創52周低，包括佳明集團（1271）低見3.92元，收報3.92元，無升跌；麗展（0488）低見1.6元，收報1.62元，跌3.57%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；國浩（0053）低見61元，收報62.5元，無升跌；香港航天科技（1725）低見4.27元，收報4.93元，升6.25%。
異動股
上升異動股，包括，大發地產（6111）收報0.169元，升64.08%；德信中國（2019）收報1元，升36.99%；三巽控股（6611）收報0.26元，升36.84%；皓天財經（1260）收報0.223元，升25.28%；融創服務（1516）收報3.35元，升25%；世茂服務（0873）收報2.62元，升22.43%；eprint（1884）創52周高，見0.5元，收報0.44元，升22.22%；上坤（6900）收報0.07元，升18.64%；天譽（0059）收報0.064元，升18.52%；海倫司（9869）收報12.36元，升18.39%。
下跌異動股，包括，達力環保（1790）收報0.56元，跌21.13%；皓文（8019）收報0.45元，跌18.18%；金禧國際（0091）創上市新低，見0.045元，收報0.05元，跌12.28%；邁博藥業（2181）收報0.36元，跌12.2%；時計寶（2033）平上市低位0.38元，收報0.39元，跌10.34%；中泛控股（0715）收報0.018元，跌10%；太睿國際控股（1010）收報1.09元，跌9.17%；傳遞娛樂（1326）創上市新低，見0.05元，收報0.06元，跌9.09%；快餐帝國（1843）收報0.255元，跌8.93%。
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