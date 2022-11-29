市政府副秘書長李艷梅指出，近期，烏魯木齊市圍繞保障好低收入、無收入等生活困難群體基本生活問題，研究制定了三個方面的政策措施。

第一，對低收入、無收入等生活困難群眾，實施社會救助兜底保障，按照每人300元標準，給予一次性生活救助。

二是烏魯木齊市承租公共租賃住房保障家庭，對未繳納租金、合同尚未到期的，以戶為單位減免五個月租金；對已繳納租金、合同未到期的，租期予以順延五個月；對合同到期的保障家庭，如符合續租條件，簽訂新的租賃合同時，在收取房租時減免五個月租金。

三是各區為就業困難的低收入群體提供了一批公益性崗位，有相關就業需求的人員可以向所在社區提出申請，烏魯木齊市將及時妥善做好安排。

另外，副市長呂輝斌表示，居民如認為健康碼顯示的顏色錯誤或不準確，也可及時向所在社區報告登記。社區收集資料後，將向逐級審核轉碼，申訴審核通過後，一般會在一小時內轉碼。

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