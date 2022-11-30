國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，受國內疫情點多面廣頻發，國際環境更趨複雜嚴峻等多重因素影響，採購經理指數回落，經濟景氣水平總體回落。 11月份，製造業PMI降至48.0%，連續兩個月低於臨界點，製造業下行壓力加大。

趙慶河指，本月製造業景氣水平總體回落，但仍有部分行業保持擴張，其中農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥、電氣機械器材等行業PMI和生產經營活動預期指數繼續位於景氣區間，市場需求保持增長，企業對行業發展較為樂觀。

趙慶河指，製造業PMI下行，出現產需兩端繼續放緩、價格指數下降情況，不同規模企業PMI均回落，市場預期波動加大。

生產經營活動預期指數為48.9%，低於上月3.7個百分點，製造業市場預期總體回落。從行業看，紡織、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工、金屬製品等行業生產經營活動預期指數均低於43.0%，企業信心不足。

11月份，疫情對部分企業生產經營帶來不利影響，生產活動放緩，產品訂貨量減少。生產指數為47.8%，比上月下降1.8個百分點，繼續位於臨界點以下；新訂單指數為46.4%，比上月下降1.7個百分點，其中新出口訂單指數為46.7%，比上月下降0.9個百分點，製造業生產和國內外市場需求均回落。同時，供應商配送時間指數降至46.7%，部分調查企業反映受物流運輸不暢和上下游企業生產活動受限等因素影響，供應商交貨時間滯後和客戶訂單減少等情況增加。

價格指數下降。主要原材料購進價格指數為50.7%，低於上月2.6個百分點，製造業原材料採購價格總體水平漲幅收窄；出廠價格指數為47.4%，低於上月1.3個百分點，產品出廠價格總體水平繼續回落。從行業情況看，受市場需求走低等因素影響，以生產基礎性原材料為主的石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業的兩個價格指數回落幅度較大；農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數仍位於55.0%以上高位。

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