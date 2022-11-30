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1個月HIBOR升至4.43% 再創14年高 連升13日

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升13日，升5.38點子至4.43833%，是2008年10月16日後最高，當日報4.45571%。對上一次連升13日是2022年10月28日，當日拆息報3.11726%。

港元現報7.8085元升值20點子，曾貶值最多24點子，報7.8129元，亦曾升值最多23點子，報7.8082元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升79.44點子至4.35179%；1星期HIBOR升7.23點子至4.08435%；2星期HIBOR升6.72點子至4.14899%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.73點子至5.3075%；6個月期HIBOR升3.19點子至5.47167%；12個月期HIBOR升1.36點子至5.67577%。

美元指數現報106.642貶值0.18點或0.17%。

美元1個月期LIBOR報4.07143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.3669%，連續13日擴闊，利差是2020年9月23日後最高，當日差距為0.3783%

對上一次連續13日擴闊，是2019年11月04日，當日利差報0.0626%。

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