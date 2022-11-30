今次瑞聲旗下提起訴訟的兩間公司，正好是上次「浙江舜宇光學」起訴的對象。

瑞聲起訴的5間公司分別為，浙江舜宇光學有限公司；南京市江寧區樂之田通訊器材經營部；南京文軒電子科技有限公司；南京聚象維信息科技有限公司；及南京越星電子科技有限公司。

瑞聲指，公布在內地及全球擁有超过2300項的光學鏡頭發明專利和400項以上的光學鏡頭實用新型專利，在相關訴訟請求書中，誠瑞光學及瑞泰光學陳述被告公司侵犯了其發明專利。

瑞聲向相關被告公司提出以下訴訟請求，包括（1） 判令立即停止侵害集團的發明專利，包括停止製造、許諾銷售、銷售任何侵害發明專利的產品；（2） 判令銷毀任何侵害本集團的發明專利的庫存產品和製造侵害發明專利產品的專用模具；（3） 判令賠償經濟損失；（4） 判令賠償誠瑞光學及瑞泰光學為制止侵權行為所支付的合理開支；和（5） 判令承擔訴訟費用。

訴訟案件程序已由中國江蘇省南京市中級人民法院於2022年11月22日及2022年11月23日正式受理。

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