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港股ADR升261點 夜期高水415點 美期亞股升 力勤資源上市

美股上升，港股ADR升261點或1.39%，報18859點，夜期升395點或2.12%，報19012點，夜期高水415點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.69%，折合報294.94元；阿里巴巴（9988）升6.91%，折合報85.42元；美團（3690）升2.78%，折合報168.15元；匯控（0005）升1.95%，折合報48.17元；建行（0939）升0.17%，折合報4.72元。

道期現升0.034%；標期現升0.21%；納期現升0.19%。日股現升1.5%，韓股現升1.11%，澳股現升0.82%。

VIX指數隔晚跌5.98%或1.31點，報20.58點。美2年期10年期債息倒掛70.42基點；美3個月10年期債息倒掛76.60基點。

紐油現跌0.19%或0.15美元，報80.39美元；布油現升3.22%或2.72美元，報86.97美元；金價現升0.41%或7.42美元，報1775.94美元；LME 銅期貨隔晚升2.5%或201.5美元，報8239美元。美國10年期債息現升0.35%或0.0129厘，報3.6183厘。

今日焦點股份可留意：

寧波力勤資源（2245）今上市，定價15.8元。

易居（2048）中期虧損14.28億，核數師不表意見今復牌。

匯豐（0005）關閉英國114家分行，裁近100人。

金沙（1928）落實向威尼斯人增資48億澳門元。

貝殼找房（2423）上季轉賺7.2億人幣。

小鵬汽車（9868）上季收入升近兩成，淨虧損按年顯著擴大。

知乎（2390）第三季虧損擴大至3億元人幣。

南航（1055）擬分拆南航物流，並已向中證監提交申請材料。

瑞聲（2018）反告舜宇（2382）等侵權。

 

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