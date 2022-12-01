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恒指高開461點 科指升4% 齊創逾兩個月高 及高於100天線

恒指今早高開461點或2.49%，報19058點，是9月13日19492.06點後最高。大市成交金額152億元；國指今早高開171點或2.7%，報6546點。恒生科技指數升4.02%，開市報3950點，是9月15日3980.81點後最高。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中石化（0386）拖累大市。

藍籌65隻升，5隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升9.83%，報21元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌0.56%，報14.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報38.65元，升14.86%；跌幅最大的是瑞聲（2018）開市報18.08元，升0.67%。

恒指高於100天線(18406.95點)，上試250天線(20703.44點)。科指升穿100天線(3820.01點)。

破頂股表現

破頂股包括，騰訊音樂（1698）創上市新高，見27元，開市報27元，升3.25%；360數科（3660）創上市新高，見62.35元，開市報62.35元，升2.89%；三生製藥（1530）創52周高，見8.29元，開市報8.29元，升0.48%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見8.02元，開市報8.02元，升5.11%；攜程集團（9961）創52周高，見247.8元，開市報247.8元，升5.18%；百勝中國（9987）創52周高，見440.2元，開市報440.2元，升2.04%；太古（0019）創52周高，見61.3元，開市報61.3元，升0.41%；攜程（9961）創52周高，見247.8元，開市報247.8元，升5.18%。

異動股

上升異動股，包括，易居企業（2048）開市報0.9元，升30.43%；小鵬（9868）開市報38.65元，升14.86%；蔚來集團（9866）開市報100元，升14.81%；理想汽車（2015）開市報88元，升12.75%；萬國數據（9698）開市報15.24元，升12.56%；奈雪的茶（2150）開市報6.77元，升9.9%；海底撈（6862）開市報21元，升9.83%。

下跌異動股，包括，希望教育（1765）開市報0.68元，跌10.53%；eprint（1884）開市報0.4元，跌3.61%；惠記（0610）開市報1.64元，跌2.96%；和黃醫藥（0013）開市報20.85元，跌2.8%；貿易通（0536）開市報0.77元，跌2.53%；金邦達寶嘉（3315）開市報1.45元，跌2.03%；綠城管理控股（9979）開市報6.75元，跌1.89%；康健（3886）開市報0.305元，跌1.61%；遠東酒店（0037）開市報0.62元，跌1.59%；中遠海運港口（1199）開市報5.8元，跌1.53%；中國鐵塔（0788）開市報0.83元，跌1.19%。

 

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