報道指，潘石屹夫婦在紐約成立家族辦公室Seven Valleys，從事全球房地產投資業務，其中最大的兩項資產分別是位於第五大道（Fifth Avenue）通用汽車大廈（General Motors Building）及曼哈頓中城的公園大道廣場（Park Avenue Plaza）。在內房步入寒冬後，上述兩項投資約值5億美元，與潘石屹夫婦目前所持SOHO中國股份價值相若。

報道又提到，潘石屹夫婦是一個很好的「走資」案例，透過於5步戰略完成：在中國建立成功的企業、在面向全球的交易所上市、在海外設立家族辦公室和購買外國房地產。在海外，他們的資產相對受到保護，而且不用像其他中國富豪般，受內地對行業的打壓，令財富大幅蒸發。

報道又引述四名知情人士稱，真正「拯救」潘石屹夫婦財富的是當時他們選擇在香港上市而非內地。他們用公司股息及資本回報投資海外資產，無須受內地的外匯管制。

黑石私有化失敗快滿一年之際，今年9月潘石屹宣布辭去董事會主席，張欣辭去行政總裁，兩人均表示辭任是要「專注於支持藝術和慈善事業」。《彭博》引述哈佛商學院教授Geoffrey Jones表示，他們的退出是「異常優雅」(unusually elegant)。雖然兩人已經轉移了很多財富，但兩人繼續從事慈善事業，與中國國家主席習近平提倡「共同富裕」的方向吻合，相信不太可能面臨報復。

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