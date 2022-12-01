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財新中國11月製造業PMI升至49.4 好過預期

財新11月中國製造業採購經理指數(PMI)從10月的49.2上升至49.4，好過預期的48.9，去年同月為49.9。報告指，疫情及防控措施收緊的影響仍在持續，延續8月以來的收縮態勢，顯示製造業生產經營狀況仍然偏弱。

走勢與統計局製造業PMI並不一致。國家統計局公佈的11月製造業PMI錄得48.0，下降1.2個百分點，創5月以來新低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月以來疫情在多省市蔓延，對經濟的衝擊愈發明顯，如何平衡疫情防控與經濟發展再次成為核心議題。日前，中央對進一步優化防控工作的措施作出重要部署、提出明確要求，各地各部門如何將中央的要求部署落到實處便成為重中之重。需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力之下，就業指數長期處於低位，就業低迷與三重壓力形成負面反饋，市場對於促就業、穩內需政策的要求格外迫切。政策層面應加強財政政策和貨幣政策協調配合，著力擴大內需，提高低收入群體水平。

期內，新訂單指數雖然略有回升，但仍落於收縮區間，顯示製造業供需雙弱。同時，由於疫情下全球經濟放緩疊加國內運輸困難，新出口訂單指數連續第四個月低於臨界點，且降幅擴大。

就業情況進一步惡化，11月就業指數降至2020年3月來最低。受訪企業反映，疫情是用工收縮的主要原因，防控措施導致工人無法返崗，同時生產受限，也減弱了企業的用工需求。調查顯示，在三大類產品中，當月投資品類用工數量下降最顯著。

10月採購量指數、採購庫存指數均曾短暫升至榮枯線以上，但由於銷售低迷、生產需求下降，製造廠採購活動隨之轉弱，兩個指數在11月再度降至收縮區間。製造業生產、庫存、運輸均受到疫情防控措施的影響，導致11月供應商供貨時間指數在收縮區間降至6月來最低。

11月製造業生產經營預期指數繼續回升，但仍低於長期均值。預期增產的企業表示，隨著疫情消退，產能和客戶需求會逐步恢復；另外，新產品發布和新市場拓展也是支撐預期回暖的因素。

 

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