moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

Prenetics公布未來兩年2000萬美元股份回購計劃

本地基因及診斷檢測公司Prenetics（美：PRE）今日宣布董事會已授權一項股份回購計劃，據此，公司可於24個月內回購總值最多2000萬美元的公司A類普通股。

同時，公司獲納入成為MSCI全球微型股指數（香港）的成份股，並將於今日美國股市盤後正式生效。Prenetics獲納入MSCI全球微型股指數後，該指數共有17家以香港為總部的公司被納入。

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，股份回購計劃反映公司致力為股東創造長期價值。全球市場受到波動，公司股票亦隨著禁售期屆滿而出現波動，現時交易價格低於2.07億美元的淨賬面價值，絕對是公司的良機為股東創造理想投資回報。

Prenetics與新世界（0017）行政總裁鄭志剛私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition今年5月完成合併並在美國納斯達克交易，惟上市首日遭逢美股大瀉，股價狂插近24%至7.65美元收市。

其他報道

滬深三大指數半日高 滬指升0.65%

業聚醫療IPO據報已通過上市聆訊

1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981

H&M將全球裁員1500人 以降低成本

財新中國11月製造業PMI升至49.4 好過預期

內房寒冬前 SOHO中國創辦人潘石屹夫婦據報「走資」至紐約 外媒揭其五大策略

本港首三季內地訪客新造業務保費增111%

廣州北京等多地優化防疫措施 滬深三大指數高開 人行淨投放20億人幣

恒指高開461點 科指升4% 齊創逾兩個月高 及高於100天線

鄭志剛辭任佐丹奴非執董

港股ADR升261點 夜期高水415點 美期亞股升 力勤資源上市

馬斯克：蘋果從未考慮過將Twitter從應用商店下架

匯豐明年將關閉四分一英國網點 推動網上銀行

鮑威爾暗示最快12月放慢加息步伐 暫未有減息計劃

北水增持國美 國指ETF

擬放慢加息 美股見近3周最大升幅 道指升737點