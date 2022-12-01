同時，公司獲納入成為MSCI全球微型股指數（香港）的成份股，並將於今日美國股市盤後正式生效。Prenetics獲納入MSCI全球微型股指數後，該指數共有17家以香港為總部的公司被納入。

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武表示，股份回購計劃反映公司致力為股東創造長期價值。全球市場受到波動，公司股票亦隨著禁售期屆滿而出現波動，現時交易價格低於2.07億美元的淨賬面價值，絕對是公司的良機為股東創造理想投資回報。

Prenetics與新世界（0017）行政總裁鄭志剛私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition今年5月完成合併並在美國納斯達克交易，惟上市首日遭逢美股大瀉，股價狂插近24%至7.65美元收市。

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