朱克伯格又指，Meta的虛擬現實設備為開發者提供了更大的自由，例如允許他們通過自己選擇的商店擴展消費者可以使用哪些應用程式，他又指，Meta仍在投資其專注於元世界的Reality Labs部門，沒有被反調的人嚇倒。「如果你沒有受到一堆質疑，那麼你可能對未來不夠努力。」

朱克伯格重申，Meta的元宇宙相關產品和服務是一項長期計劃，並說它們只佔公司成本的不到20%。他說，目前，Meta主要專注於自己的社交媒體平台——Facebook、Instagram和WhatsApp，這將持續相當長一段時間，直到元宇宙變得更強大。

他又提到，保護Meta社交媒體用戶的安全仍然是一項關鍵而富有挑戰性的任務，但多年的商業經驗、用戶反饋的穩定以及圍繞爭議內容做出決策的監督委員會都讓該公司受益。

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