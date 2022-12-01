環聯發表信貸行業分析報告顯示，今年第二季信用卡貸款的新增貸款宗數按年增21.7%、無抵押私人貸款市場按年輕微上升0.4%、按揭貸款則大幅減少30.2%，去年同期則升14.3%、無抵押循環貸款按年大增53.7%。
環聯指，隨著社交距離措施放寬，以及第二期消費券發放，香港主要信貸產品類別的活動持續增加。第三季帳戶應繳款項結欠均錄得顯著增長，信用卡、信用卡貸款及無抵押私人貸款的應繳結欠分別升3.9%、2.5%及8.1%。當中，無抵押循環貸款及無抵押私人貸款錄最高嚴重逾期還款率，分別達0.49%及0.43%，信用卡亦錄0.19%。
環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，儘管消費市場尚未回復到疫情前水平，報告反映了業界期待已久的消費者信貸活動增長。信用卡作為本港最普及的消費者信貸產品，在新增宗數及應繳款項結欠兩方面均見復蘇，而其他無抵押貸款亦維持增長趨勢。
他又指，按揭貸款的新增貸款宗數放緩能反映消費者的謹慎態度，置業人士很可能不願意在高通脹、高利息，以及房地產市場前景不明朗的經濟環境下增加長期債務。
環聯解釋，因匯報機制所限，新增貸款宗數滯後一個季度。
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