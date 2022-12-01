馬斯克指出，Neuralink已向美國食品藥品管理局 (簡稱FDA)提交了大部分文件，FDA負責監管包括神經植入物的醫療設備。他指出，現在有信心，Neuralink設備已經準備好進行人體測試，視乎何時能通過FDA的審批程式。

該公司希望能夠通過解碼大腦活動來幫助人們恢復視力，使嚴重殘障人士能夠行動和交流。Neuralink最終希望開設診所，讓病人通過他們的手術機器人將設備植入大腦。

據報，在大腦植入裝置時需要切下人類一小塊頭骨，因此將設備放入人體時，需要非常小心並確保能正常運作。Neuralink一直在動物身上進行實驗，一年多前成功將晶片植入猴子的腦中，並讓猴子學會玩遊戲。

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