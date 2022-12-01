全球首富馬斯克再有新搞作，旗下初創公司Neuralink計劃在六個月內將其硬幣大小的電腦晶片植入人類患者體內。
馬斯克指出，Neuralink已向美國食品藥品管理局 (簡稱FDA)提交了大部分文件，FDA負責監管包括神經植入物的醫療設備。他指出，現在有信心，Neuralink設備已經準備好進行人體測試，視乎何時能通過FDA的審批程式。
該公司希望能夠通過解碼大腦活動來幫助人們恢復視力，使嚴重殘障人士能夠行動和交流。Neuralink最終希望開設診所，讓病人通過他們的手術機器人將設備植入大腦。
據報，在大腦植入裝置時需要切下人類一小塊頭骨，因此將設備放入人體時，需要非常小心並確保能正常運作。Neuralink一直在動物身上進行實驗，一年多前成功將晶片植入猴子的腦中，並讓猴子學會玩遊戲。
其他報道
Global ESG Monitor：安踏及騰訊獲列入全球最具透明度ESG報告
陳茂波：四大因素利好本地經濟中長期前景 料香港人氣和財氣將旺起來
數碼通聯乘新地The Point 會員積分 消費2元換1分積分
恒指半日升298點 曾升640點升穿19200點 科指升2.3% 北水流入增13%
1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981
內房寒冬前 SOHO中國創辦人潘石屹夫婦據報「走資」至紐約 外媒揭其五大策略
廣州北京等多地優化防疫措施 滬深三大指數高開 人行淨投放20億人幣
恒指高開461點 科指升4% 齊創逾兩個月高 及高於100天線
港股ADR升261點 夜期高水415點 美期亞股升 力勤資源上市