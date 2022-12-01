moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

馬斯克：Neuralink六個月內開始人體實驗 將硬幣般大小的電腦晶片植入人體

全球首富馬斯克再有新搞作，旗下初創公司Neuralink計劃在六個月內將其硬幣大小的電腦晶片植入人類患者體內。

馬斯克指出，Neuralink已向美國食品藥品管理局 (簡稱FDA)提交了大部分文件，FDA負責監管包括神經植入物的醫療設備。他指出，現在有信心，Neuralink設備已經準備好進行人體測試，視乎何時能通過FDA的審批程式。

該公司希望能夠通過解碼大腦活動來幫助人們恢復視力，使嚴重殘障人士能夠行動和交流。Neuralink最終希望開設診所，讓病人通過他們的手術機器人將設備植入大腦。

據報，在大腦植入裝置時需要切下人類一小塊頭骨，因此將設備放入人體時，需要非常小心並確保能正常運作。Neuralink一直在動物身上進行實驗，一年多前成功將晶片植入猴子的腦中，並讓猴子學會玩遊戲。

 

其他報道

Global ESG Monitor：安踏及騰訊獲列入全球最具透明度ESG報告

歐盟警告Twitter須遵守內容監管 否則或遭禁制

環聯報告：今年次季信用卡貸款新增宗數達21.7%

A股12月開門紅 兩市成交額破萬億人幣

台積電亞利桑那廠 據報將升級至生產4奈米晶片

陳茂波：四大因素利好本地經濟中長期前景 料香港人氣和財氣將旺起來

數碼通聯乘新地The Point 會員積分  消費2元換1分積分

澳門11月博彩收入跌55% 遜預期 全年數字料創紀錄新低

朱克伯格：蘋果對應用生態系統控制太多

海昌海洋公園：不知悉股價波動原因 曾挫74%

富衛與Artem合組創投基金 投資大馬保險科技、伊斯蘭金融

吉利：11月極氪交付11011部 增4.4倍

恒指半日升298點 曾升640點升穿19200點 科指升2.3% 北水流入增13%

Prenetics公布未來兩年2000萬美元股份回購計劃

滬深三大指數半日高 滬指升0.65%

業聚醫療IPO據報已通過上市聆訊

1個月HIBOR升至4.83% 續創14年高 連升14日 港元升值至7.7981

H&M將全球裁員1500人 以降低成本

財新中國11月製造業PMI升至49.4 好過預期

內房寒冬前 SOHO中國創辦人潘石屹夫婦據報「走資」至紐約 外媒揭其五大策略

本港首三季內地訪客新造業務保費增111%

廣州北京等多地優化防疫措施 滬深三大指數高開 人行淨投放20億人幣

恒指高開461點 科指升4% 齊創逾兩個月高 及高於100天線

鄭志剛辭任佐丹奴非執董

港股ADR升261點 夜期高水415點 美期亞股升 力勤資源上市

馬斯克：蘋果從未考慮過將Twitter從應用商店下架

匯豐明年將關閉四分一英國網點 推動網上銀行

鮑威爾暗示最快12月放慢加息步伐 暫未有減息計劃

北水增持國美 國指ETF

擬放慢加息 美股見近3周最大升幅 道指升737點