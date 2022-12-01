在制定企業可持續發展報告標準上，他指出與港交所（0388）合作，制定上市公司的監管框架，以披露對決策有用的氣候相關信息；而採用ISSB（國際可持續發展準則理事會）氣候報告標準作框架，可成為區內新興市場的參考指標，再聽取上市公司、投資者和專業機構意見，以了解面對的挑戰和期望。

惟他稱，不少香港上市公司實際在內地，考慮採納這標準時亦要顧及在內地實際執行狀況，故與中證監緊密合作，以應對上述問題。

雷添良又表示，在打擊「漂綠」行為方面，有助加強投資者信心，並提升香港在資產管理領域的領先地位。而證監全在網站上發布認可的ESG基金名單，與投資者及理財教育委員會有密切合作，以提高投資者意識和可持續投資，當中通過線上平台、社交媒體、宣傳活動和公共活動為公眾提供有關可持續金融和ESG投資的教育材料和信息。同時還對ESG基金管理人提出新的要求，要求他們定期披露實現ESG目標的程度。展望未來，證監會將加強監管並監督這些標準的實施，並將與業界保持密切聯繫，以監測這些新披露要求的進展情況。

此外，證監會和港交所合作的Core Climate在早前推出，港交所市場聯席主管蘇盈盈表示，至今已推出了超過一個月，目前完成了超過40宗的碳交易，參與者超過20個，而這只是第一步的里程。

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