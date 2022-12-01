羚邦集團（2230）公布， 《男兒當入樽》的最動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》將於2023年1月12日在香港及澳門上映。今次的電影由漫畫原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，東映動畫及DandeLion Animation Studio共同製作。
羚邦表示，在12月3日，《THE FIRST SLAM DUNK》在日本上映當日，於香港各戲院放置五大主角實體海報給大家打卡，重現當初日本公佈上映日期的盛況，包括：百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza（太古城）、英皇戲院iSQUARE及康城、嘉禾院線the sky及stagE、mcl院線CINEMAS PLUS+ 荷里活戲院（12月3至11日）及德福戲院（12月12日起展示）、Cinema City朗豪坊。
另外，羚邦於電影在香港上映一個月前，印製2023年《THE FIRST SLAM DUNK》電影年曆卡，12月10日起於香港及澳門各大戲院放置，數量有限，取完即止。
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