文章日期：2022年12月1日 21:00
小鵬汽車（9868）公布11月交付5811輛電動車，按月升14%，但按年大減63%。當中，小鵬G9交付1546輛，按月升1.48倍。今年首11月累計交付10.95萬輛，按年升33%。
小鵬汽車今日收報37.95元，全日升12.8%。
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