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1個月HIBOR升至4.91% 港元升至7.777後急轉貶值 重返7.786

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升15日，升7.72點子至4.91601%，是2008年10月10日後最高，當日報4.99286%。對上一次連升15日是11月1日，當日拆息報3.20893%。

港元於10時20分起急速貶值，現報7.7865元貶值67點子，曾貶值最多80點子，報7.7878元，今早曾延續昨日升值之勢，升值最多23點子，報7.7775元，是2021年10月29日7.775元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.94點子至3.91464%；1星期HIBOR升3.08點子至4.10185%；2星期HIBOR升5.67點子至4.19345%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.01點子至5.34875%；6個月期HIBOR跌0.07點子至5.48827%；12個月期HIBOR跌0.45點子至5.68756%。

美元指數現報104.792升值0.064點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報4.142%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.774%，連續15日擴闊，利差是2020年6月01日後最高，當日差距為0.8322%

對上一次連續15日擴闊，是2018年6月21日，當日利差報-0.2374%。

 

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