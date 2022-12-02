完成收購後，將有助LRN於推出新服務，為客戶帶來豐富的培訓資源和道德及合規項目的指引，覆蓋數據保護、私隱、反洗錢及商業道德等議題，助企業確保道德基礎、合規知識及有關理念可深入機構內各層面。

LRN現時的業務運作遍及全球各大洲，尤其於新加坡、日 本、中國香港和澳洲等亞太市場更已建立具戰略性的業務規模。

完成收購後，LRN 將具備更強大的網絡為客戶提供行為數據，以協助不同機構掌握最具潛力 的環節，並透過機構文化以提升整體表現。

LRN 公司首席執行官 Kevin Michielsen 表示，合規學習團隊與 LRN 於推動企業實現規範化發展方面目標一致， 很高興與其聯手，進一步藉助其覆蓋全球的業務網絡及專業服務水平，鞏固公司策略性發展。

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