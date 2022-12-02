他指出他，本港保險業發展蓬勃，向來為各類型的風險提供有效的管理方案，是香港作為國際風險管理中心的重要一環。為推動行業的進一步發展，特區政府去年落實一系列提升保險業競爭力的措施，包括為保險相連證券（包括巨災債券）建立專屬規管制度和推出先導資助計劃、寬減海事和專項保險業務的利得稅率、擴闊專屬自保保險公司的可承保風險範圍、優化對保險集團的監管等。

為使香港的規管架構與國際看齊同時確保金融穩定，政府計劃設立風險為本資本制度，使資本要求與保險公司所承擔的風險更為相稱。

與此同時，保監局已建構促進風險項目配對的交流合作平台，協助參與大型基礎設施、投資項目的內地企業進行全方位風險管理，加強香港作為區內風險管理中心的作用，從而助力「一帶一路」建設等國家戰略。

許正宇續稱，政府正全力推進多項大灣區保險合作措施，爭取在短期內於南沙及前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠和續保等支援，將與業界及內地政府保持緊密聯繫，探討進一步深化和擴大保險市場互聯互通。

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