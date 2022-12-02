據知情人士透露，今日下午恒大高層臨時討論後作出上述決定。根據先前會議通知，參會人員包括公司領導班子、項目總經理、項目副總經理、項目總監、財務部法務部及監察室負責人。

此前，已有多間內地媒體包括官媒証券時報、券中社等，引述恒大內部人士對許家印自殺消息予以否認，並指12月2日上午仍有恒大員工向許家印匯報相關工作，在1時左右許家印仍在恒大相關高層群組發布一條關於加強復工復產的語音消息。

另據報恒大汽車集團總部要解散，為降低成本，總部人員架構調整，大部分人都面臨裁員，小部分人下派到工廠。不過，據官媒中証報報道，接近恒大汽車的知情人士表示，消息不屬實。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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