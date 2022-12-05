強積金總資產現已回到1萬億港元的重要心理關口以上，約為1.041萬億港元，這是自2020年7月首次達到的水平。所有資產類別均在11月份錄得正回報。根據「積金評級所有基金表現指數」計算，強積金體系錄得9.83%的正回報，是強積金推出以來的最佳單月回報表現，主要因素是香港及中國股票基金表現反彈。香港及中國股票基金回報表現比上月反升40.33%。根據「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算，香港及中國股票基金在10月下跌14.82%後，在11月上升25.50%，是自強積金成立以來的最佳單月回報表現和最大幅度的單月反彈。

在香港及中國股票基金創下強積金歷史上最佳單月回報表現的帶動下，強積金在11月打破多項紀錄，回報大幅反彈。香港專業獨立強積金研究機構積金評級研究團隊，在發布最新的強積金表現調查時強調，11月份香港及中國股票出現了最大幅度的單月回升，令強積金總資產重回1萬億港元的重要心理關口，亦令年初至今的賬面投資虧損減少至約1907億港元。

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