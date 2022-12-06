moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

WeLab Bank與Tesla簽訂合作備忘錄 推用戶專屬無抵押貸款

WeLab Bank（匯立銀行）宣布與Tesla簽訂合作備忘錄，推出Tesla用戶專屬優惠計劃Tesla Mega Combo，為Tesla用戶提供一系列智慧銀行服務，涵蓋無抵押貸款、日常消費、儲蓄和財富管理。

Tesla Mega Combo為Tesla用戶提供一口價貸款年平息1.90%，無須提供牌簿。儲蓄0.8%活期年利率，Tesla超級充電10%現金回贈等。該行指，多達九成客戶使用該計劃內兩項或以上服務，該行佔香港的Tesla電動車貸款市場三甲位置，為市佔率最高的金融服務機構。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，今次與Tesla落實策略合作關係後，雙方將整合生態圈，進一步結合智慧銀行服務和Tesla用戶的日常理財需要。

Tesla 香港、澳門及新加坡區域總監范菁怡表示，相信WeLab Bank的貸款服務和銀行服務，能為一眾準電動車主提供更富彈性的理財選項，令轉用電動車變得更靈活簡單，更能配合車主日常不同的電動車生活及用車所需。

 

 

其他報道

匯豐：美息明年見頂維持 美國未會出現衰退

新華社指應持續優化完善防控 中國最困難時期已過 未再提及動態清零

半日沽空136億元 恒生中國企業沽空最多

恒指半日跌181點 科指跌1.9% 北水終止連續兩日流出 賭、藥股上升

Facebook母企威脅刪除平台上新聞

滬指獨憔悴 惟守住3200點關口

融創再推境內債重組方案 已展期及未展期債務縮至3及4年

1個月HIBOR升至5.082% 再創15年高 連升17日

陸金所香港 下月退出本港零售業務

美國、歐盟考慮對內地鋼、鋁徵收新關稅

傳iPhone 15 Pro Max外型有大突破 加入雙螢幕

百事將裁減數百名北美零食和飲料業務員工

上海工廠要減產20%？Tesla：不實訊息