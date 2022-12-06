Tesla Mega Combo為Tesla用戶提供一口價貸款年平息1.90%，無須提供牌簿。儲蓄0.8%活期年利率，Tesla超級充電10%現金回贈等。該行指，多達九成客戶使用該計劃內兩項或以上服務，該行佔香港的Tesla電動車貸款市場三甲位置，為市佔率最高的金融服務機構。

WeLab Bank行政總裁李家達表示，今次與Tesla落實策略合作關係後，雙方將整合生態圈，進一步結合智慧銀行服務和Tesla用戶的日常理財需要。

Tesla 香港、澳門及新加坡區域總監范菁怡表示，相信WeLab Bank的貸款服務和銀行服務，能為一眾準電動車主提供更富彈性的理財選項，令轉用電動車變得更靈活簡單，更能配合車主日常不同的電動車生活及用車所需。

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