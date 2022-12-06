moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

livi bank伙富衛保險推家居保 年費劃一420元

livi bank宣布與富衛保險合作推出首個家居保險產品「易安心家居保」， 為家居物品提供全面保障，包括高達每年50萬元的家居財物保障及高達500萬元的個人法律責任保障，產品每年的保費劃一為420元。

livi客戶調查顯示，約七成受訪livi客戶表示對家居保險有需求，但當中只有28%受訪者持有家居保險。至於投保渠道方面，超過七成受訪者表示他們傾向在網上投保家居保險產品。livi表示，為了滿足業主及租客的相關需求，推出簡單易明的家居保險產品，客戶可於livi手機應用程式投保。

「易安心家居保」保障居所內的家居財物之失竊及損壞，包括傢俬和電器等；保障貴重物件，如珠寶首飾、金、銀、攝影器材等，賠償總額最高可達10萬元；個人法律責任保障包括與同住的家庭成員，例如有人於家裏的樓梯跌倒，或孩子意外打碎了鄰居昂貴的花瓶；不論是業主、租客或以住戶身份佔用家居人士，家居個人財物同樣會受保障。

livi產品總監洪滿霜表示，客戶只需於livi手機應用程式進行三個簡單步驟，整個投保過程只需兩分鐘，即可投保易安心家居保。富衛保險一般保險業務主管葉敏潔表示，與livi合作，將產品帶給更多客戶群。

 

其他報道

嗶哩嗶哩否認大規模裁員 稱是部分業務進行調整 股價現跌逾7%

施羅德投資料中港股市明年跑出

呷哺集團：旗下呷哺呷哺、湊湊等北京餐廳陸續開放堂食

WeLab Bank與Tesla簽訂合作備忘錄 推用戶專屬無抵押貸款

滬指穩守3200點 深證成指兩連升

匯豐：料恒指明年底升至22470點 看好消費、澳博板塊

匯豐：美息明年見頂維持 美國未會出現衰退

新華社指應持續優化完善防控 中國最困難時期已過 未再提及動態清零

半日沽空136億元 恒生中國企業沽空最多

恒指半日跌181點 科指跌1.9% 北水終止連續兩日流出 賭、藥股上升

Facebook母企威脅刪除平台上新聞

滬指獨憔悴 惟守住3200點關口

融創再推境內債重組方案 已展期及未展期債務縮至3及4年