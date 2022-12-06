livi客戶調查顯示，約七成受訪livi客戶表示對家居保險有需求，但當中只有28%受訪者持有家居保險。至於投保渠道方面，超過七成受訪者表示他們傾向在網上投保家居保險產品。livi表示，為了滿足業主及租客的相關需求，推出簡單易明的家居保險產品，客戶可於livi手機應用程式投保。

「易安心家居保」保障居所內的家居財物之失竊及損壞，包括傢俬和電器等；保障貴重物件，如珠寶首飾、金、銀、攝影器材等，賠償總額最高可達10萬元；個人法律責任保障包括與同住的家庭成員，例如有人於家裏的樓梯跌倒，或孩子意外打碎了鄰居昂貴的花瓶；不論是業主、租客或以住戶身份佔用家居人士，家居個人財物同樣會受保障。

livi產品總監洪滿霜表示，客戶只需於livi手機應用程式進行三個簡單步驟，整個投保過程只需兩分鐘，即可投保易安心家居保。富衛保險一般保險業務主管葉敏潔表示，與livi合作，將產品帶給更多客戶群。

其他報道

嗶哩嗶哩否認大規模裁員 稱是部分業務進行調整 股價現跌逾7%

施羅德投資料中港股市明年跑出

呷哺集團：旗下呷哺呷哺、湊湊等北京餐廳陸續開放堂食

WeLab Bank與Tesla簽訂合作備忘錄 推用戶專屬無抵押貸款

滬指穩守3200點 深證成指兩連升

匯豐：料恒指明年底升至22470點 看好消費、澳博板塊

匯豐：美息明年見頂維持 美國未會出現衰退

新華社指應持續優化完善防控 中國最困難時期已過 未再提及動態清零

半日沽空136億元 恒生中國企業沽空最多

恒指半日跌181點 科指跌1.9% 北水終止連續兩日流出 賭、藥股上升

Facebook母企威脅刪除平台上新聞

滬指獨憔悴 惟守住3200點關口

融創再推境內債重組方案 已展期及未展期債務縮至3及4年