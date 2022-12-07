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港股ADR跌101點 夜期低水13點 美期升亞股跌

美股向下，港股ADR跌101點或0.52%，報19340點，即月恒指夜期跌82點，報19428點，夜期低水13點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.66%，折合報309.73元；阿里巴巴（9988）跌1.06%，折合報88.89元；美團（3690）跌0.02%，折合報173.76元；匯控（0005）跌0.25%，折合報47.23元；建行（0939）跌1.04%，折合報4.7元。

道期現升0.098%；標期現升0.1%；納期現升0.13%。日股現跌0.59%，韓股現跌0.31%，澳股現跌0.77%。

VIX指數隔晚升6.84%或1.42點，報22.17點。美2年期10年期債息現倒掛83.6基點，美3個月10年期債息倒掛81.5基點。

紐油現升0.52%或0.39美元，報74.64美元；布油現跌4.02%或3.33美元，報79.35美元；金價現跌0.05%或1.06美元，報1769.98美元；LME 銅期貨隔晚升0.36%或30.5美元，報8421.5美元。美國10年期債息現升0.15%或0.0055厘，報3.5369厘。

今日焦點股份可留意：

碧桂園（2007）折讓14.83%配股，籌47億。

時代中國（1233）11月合約銷售跌85%。

禹洲（1628）收購珠海沿海66.7%股權，總代價8.8億人民幣。

不滿工作量增加及縮短外站休息時間，國泰（0293）工會：不排除發起罷工。

中海外（0688）11月合約銷售跌11%。

保利（0119）11月合約銷售升68%。

中海宏洋（0081）11月合約銷售跌41%。

陽光100（2608）11月合約銷售跌51%。

瑞銀：iPhone交貨時間改善。

 

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