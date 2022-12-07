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恒指低開60點 科指跌0.18% 10天線升穿100天線 碧桂園跌8.2%

恒指今早低開60點或0.32%，報19380點，大市成交金額26億元；國指今早低開19點或0.3%，報6633點。恒生科技指數開市報4153點，跌0.18%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌23隻升，39隻下跌，14隻無升跌。阿里健康（0241）升1.88%，報8.69元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌8.2%，報2.91元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，13隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報30.4元，升5.37%；跌幅最大的是網易（9999）開市報105.6元，跌1.77%。

恒指10天線(18508.64點)升穿100天線(18346.96點)。科指10天線(3828.15點)升穿100天線(3801.72點)。

碧桂園（2007）折讓14.83%配股，籌47億。開市報2.91元，跌8.2%。

時代中國（1233）11月合約銷售跌85%。開市報1.75元，跌1.69%。

禹洲（1628）收購珠海沿海66.7%股權，總代價8.8億人民幣。開市報0.39元，無升跌。

不滿工作量增加及縮短外站休息時間，國泰（0293）工會：不排除發起罷工。開市報8.15元，無升跌。

中海外（0688）11月合約銷售跌11%。開市報20.9元，升0.24%。

保利（0119）11月合約銷售升68%。開市報1.95元，升0.52%。

中海宏洋（0081）11月合約銷售跌41%。無成交，報3.58元。

瑞銀：iPhone交貨時間改善。舜宇（2382）開市報100.7元，跌0.2%；高偉電子（1415）開市報11.3元，跌0.88%；瑞聲（2018）開市報18.4元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，康方生物（9926）開市報35.8元，升14.93%；三巽控股（6611）開市報0.217元，升12.44%；蒙古能源（0276）開市報1.07元，升10.31%；瑞爾集團（6639）開市報8.47元，升7.76%；康寧傑瑞製藥（9966）開市報10元，升6.95%；平安好醫生（1833）開市報30.4元，升5.37%；力高生活（2370）開市報2.67元，升4.71%；聯易融（9959）開市報4.73元，升4.65%；山東新華製藥股份（0719）開市報6.3元，升4.13%。

下跌異動股，包括，碧桂園（2007）開市報2.91元，跌8.2%；健世科技（9877）開市報49.95元，跌7.16%；龍光地產（3380）開市報1.27元，跌5.93%；山高控股（0412）開市報4.93元，跌4.83%；盈大地產（0432）開市報0.315元，跌4.55%；中國動向（3818）開市報0.35元，跌4.11%；旭輝（0884）開市報1.46元，跌3.95%；眾安（0672）開市報0.201元，跌3.83%；雅居樂（3383）開市報2.78元，跌3.81%；弘陽地產（1996）開市報0.51元，跌3.77%。

 

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