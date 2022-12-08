moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

1個月HIBOR連跌2日 跌穿5厘

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌2.91點子至4.99077%，是12月2日後最低，當日報4.91601%。

港元現報7.7876元升值46點子，曾貶值最多14點子，報7.7936元，亦曾升值最多53點子，報7.7869元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.02點子至2.44095%；1星期HIBOR跌9.51點子至3.72161%；2星期HIBOR跌12.04點子至3.97155%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.02點子至5.39554%；6個月期HIBOR升1.95點子至5.5781%；12個月期HIBOR升0.59點子至5.77958%。

美元指數現報105.296升值0.196點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報4.22143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.7693%，連續2日收窄，利差是2022年12月02日後最低，當日差距為0.7312%。

對上一次連續2日收窄，是2022年11月09日，當日利差報-0.8133%。

其他報道

據報政府下午宣布放寬防疫措施 口罩令維持不變 隔離時間減至5日

馬雲據報無計劃長居國外 冀將外國先進農業技術帶回中國

內地據報建議險資接銀行債券沽盤 應對理財贖回壓力

本港或取消戶外地方口罩令 據報港府正檢討放寬防疫措施

加拿大擬收緊外國投資規定 以應對國安風險

馬斯克據報任命朱曉彤為特斯拉全球CEO 特斯拉官方未有回應

滬深大指數低開 人行淨回籠80億人幣

恒指高開150點 科指升1.5%

荷蘭擬對向內地出口晶片製造設備實施新的管制措施

FTX創始人SBF 據報操縱市場而被調查

陽光保險IPO下限定價 香港部分僅13%獲認購 一手中籤率100%

港股ADR升138點 夜期高水260點 美期亞股下跌

北水增持國美 減持小米

經濟下滑擔憂日益加劇 債息倒掛再創紀錄 標指5連跌 道指升1點