港元現報7.7876元升值46點子，曾貶值最多14點子，報7.7936元，亦曾升值最多53點子，報7.7869元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.02點子至2.44095%；1星期HIBOR跌9.51點子至3.72161%；2星期HIBOR跌12.04點子至3.97155%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.02點子至5.39554%；6個月期HIBOR升1.95點子至5.5781%；12個月期HIBOR升0.59點子至5.77958%。

美元指數現報105.296升值0.196點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報4.22143%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.7693%，連續2日收窄，利差是2022年12月02日後最低，當日差距為0.7312%。

對上一次連續2日收窄，是2022年11月09日，當日利差報-0.8133%。

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