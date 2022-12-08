國務院聯防聯控下午3時舉行發布會，進一步優化防疫措施，加上有傳港府將調整防疫措施，恒指今早高開150點見半日低位，其後升幅擴大至最多591點，半日高低波幅441點。
恒指半日升526點或2.8%，報19341點，大市成交金額836億元；國指升204點或3.18%，報6637點。恒生科技指數收報4224點，升5.49%。
藍籌股成交金額325.97億元，佔大市成交38.99%；科指成份股成交金額192.77億元，佔大市成交23.05%；國指成份股成交金額275.82億元，佔大市成交32.99%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、建行（0939）、中海油（0883）拖累大市。
藍籌58隻升，15隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升10.86%，收報9.39元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌2.12%，收報92.25元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報9.39元，升10.86%；跌幅最大的是聯想（0992）收報6.04元，跌1.15%。
恒指高於10天線(18620.08點)。科指高於10天線(3877.31點)。
北水南下合計淨流入2.71億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出5.95億元人民幣，終止連續7日流入
傳港府將調整防疫措施，莎莎國際（0178）收報1.64元，升19.71%；周大福（1929）收報14.9元，升0.95%；普拉達（1913）收報43.3元，升1.41%；六福集團（0590）收報20.8元，升2.46%。
濠賭股勁升。新濠國際發展（0200）收報8.65元，升12.34%；美高梅中國（2282）收報8.29元，升10.24%；澳博（0880）收報4.48元，升7.18%；永利澳門（1128）收報9.02元，升16.09%；銀河娛樂（0027）收報52.4元，升5.22%；金沙中國（1928）收報25.2元，升7.23%。
內地據報建議險資接銀行債券沽盤 應對理財贖回壓力。中國人壽（2628）收報12.16元，升2.53%。中國平安（2318）收報50.85元，升3.56%。
贛鋒鋰業（1772）涉內幕交易，中證監處罰330萬元人幣。收報69.45元，升2.66%。
香港科技探索（1137）11月GMV按年升15.4%至6.66億元。收報6.05元，無升跌。
旭輝（0884）首11月合同銷售按年跌近48%，弘陽同期跌57%。收報1.31元，無升跌。
乘聯會：11月乘用車零售跌6%，只要防控不過度加碼，對年末車市有信心。汽車股向上，吉利（0175）收報12.52元，升3.13%；比亞迪（1211）收報203.2元，升1.5%；華晨中國（1114）收報4.6元，升1.32%；廣汽集團（2238）收報5.55元，升1.28%；東風集團股份（0489）收報4.68元，升0.86%；長城汽車（2333）收報10.9元，升1.87%；北京汽車（1958）收報2.18元，升0.93%；慶鈴汽車股份（1122）收報1.04元，升0.97%；小鵬（9868）收報43.85元，升0.11%；五菱（0305）收報0.91元，無升跌；理想汽車（2015）收報89.4元，升1.82%；蔚來集團（9866）收報101.9元，升3.09%；零跑（9863）收報29.65元，無升跌。
吉利（0175）11月總銷量按年增6.8%，累售僅完成全年目標78%。收報12.52元，升3.13%。
國藥擬以每股6元私有化中國中藥（0570），溢價59%。收報4.33元，升14.85%。
破頂股包括，中達（0139）創52周高，見0.065元，收報0.065元，升14.04%。
2隻股份創上市新低，包括恒盛地產（0845）低見0.083元，收報0.083元，跌6.74%；力高生活（2370）低見2.36元，收報2.47元，跌1.2%。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）收報1元，升29.87%；勵駿（1680）收報0.52元，升19.54%；太和控股（0718）收報0.074元，升19.35%；凱升控股（0102）收報0.18元，升16.13%；陸慶（8052）收報0.015元，升15.38%；中國中藥（0570）收報4.33元，升14.85%；中達（0139）創52周高，見0.065元，收報0.065元，升14.04%；稻草熊（2125）收報1.35元，升13.45%；中創新航（3931）收報20元，升13.25%；安莉芳（1388）收報0.6元，升13.21%。
下跌異動股，包括，佳兆業資本（0936）收報0.42元，跌19.23%；盛諾集團（1418）平上市低位0.063元，收報0.065元，跌17.72%；金禧國際（0091）收報0.052元，跌11.86%；龍皇（8493）收報0.041元，跌10.87%；上置集團（1207）收報0.017元，跌10.53%；歐化（1711）收報0.161元，跌9.04%；意馬國際（0585）收報0.33元，跌8.33%；築友智造（0726）收報0.405元，跌7.95%；德永佳集團（0321）收報1.2元，跌7.69%；恒盛地產（0845）創上市新低，見0.083元，收報0.083元，跌6.74%。
據報政府下午宣布放寬防疫措施 口罩令維持不變 隔離時間減至5日