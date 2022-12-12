美國11月PPI漲幅超預期，支持聯儲局明年繼續加息，美期延續美股上周五跌勢。內地放寬疫情防控引發購藥物，藥股向上；內房配股減持潮，內房物管股向下。恒指今早低開306點，曾收窄至跌182點，其後跌幅擴大至跌456點，半日高低波幅273點。
恒指半日跌374點或1.88%，報19525點，大市成交金額953億元；國指跌179點或2.62%，報6654點。恒生科技指數收報4225點，跌3.3%。
藍籌股成交金額368.69億元，佔大市成交38.68%；科指成份股成交金額204.01億元，佔大市成交21.4%；國指成份股成交金額336.41億元，佔大市成交35.3%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中銀香港（2388）、石藥（1093）貢獻恒指較多。
藍籌17隻升，58隻下跌，1隻無升跌。石藥（1093）升3.13%，收報8.58元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌16.58%，收報19.98元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報206元，升4.83%；跌幅最大的是理想（2015）收報83.15元，跌11.54%。
恒指續高於10天線(19086.5點)，受制於200天線(19743.76點)。科指續高於10天線(4048.07點)、200天線(4133.92點)，受制於250天線(4432.23點)。
北水南下合計淨流入33.53億元，較上日增加352.5%，淨流入金額是11月28日66.37億元後最多。北水暫連續第2日流入，累計流入40.94億元。南水北上合計淨流出42.27億元人民幣，較上日增加1456.85%，連續第2日流出，累計流出44.98億元。
多隻新股上市，高視醫療（2407）定價51.4元。收報49元，跌4.67%。
濠暻科技（2440）定價2.73元。收報2.22元，跌18.68%。
花房集團（3611）定價2.8元。收報3.35元，升19.64%。
新城發展（1030）折讓13.7%配股，籌19億。收報3.5元，跌13.79%。
旭輝（0884）：標售所持全部旭輝永升（1995）股份。旭輝收報1.6元，跌2.44%。旭輝永升（1995）收報5.48元，跌12.46%。
中航科工（2357）出售中航新能源權益。收報3.61元，跌3.22%。
山高控股（0412）﹕股權高度集中情況已獲解決。收報5.25元，跌1.13%。
開拓藥業（9939）配股集資逾5億。收報0.77元，跌12.27%。
小米（1810）雷軍：高端戰略近半年取得突破性進展。收報11.14元，跌2.96%。
碧桂園服務（6098）確認楊惠妍配售減持7.03股權，涉資50.55億元折讓10.9％。收報19.98元，跌16.58%。
海底撈（6862）分拆海外業務，已通過上市聆訊。收報20.8元，跌5.02%。
新加坡港務PSA擬售長江和記（0001）旗下和記港口20%股權。收報45.5元，升0.11%。
丘鈦科技（1478）11月攝像頭模組銷售跌23.5％，首11月跌11.3％。收報4.55元，跌5.6%。
龍湖（0960）首11月合同銷售額按年跌26.8%，世茂同期跌69%。收報26.5元，跌10.17%。
澳門下周提交中介人相關新法案予立會審議。濠賭股新濠國際發展（0200）收報8.87元，跌1.33%；美高梅中國（2282）收報8.2元，跌3.64%；澳博（0880）收報4.52元，跌1.74%；永利澳門（1128）收報9.2元，跌2.44%；銀河娛樂（0027）收報51.3元，跌3.02%；金沙中國（1928）創52周高，見27.2元，收報25.55元，跌2.85%。
舜宇（2382）11月手機鏡頭出貨量跌26.4％，首11個月跌兩成。收報95.65元，跌10.69%。
潤地（1109）分折保障房項目以REIT上市，集資額12億較預期略多。收報34.75元，跌2.11%。
新世界（0017）旗下新中獲頒大灣區50強，將來擬發展地標性綜合體。收報21.6元，跌2.92%。
中國平安（2318）旗下虛擬銀行平安壹賬通銀行：外判審計顧問涉嫌未經授權獲取客戶資料，公司已報警。收報51元，跌3.32%。
理想汽車（2015）第三季汽車總交付量增5.6%。收報83.15元，跌11.54%。
破頂股包括，山東新華製藥股份（0719）創上市新高，見11.9元，收報11.6元，升36.15%；騰訊音樂（1698）創上市新高，見32.45元，收報31.55元，跌1.41%；萬物雲（2602）創上市新高，見56.05元，收報53元，跌3.2%；東航（0670）創52周高，見3.54元，收報3.5元，升4.79%；金沙中國（1928）創52周高，見27.2元，收報25.55元，跌2.85%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.25元，升5.93%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.8元，收報1.71元，升3.01%；三生製藥（1530）創52周高，見8.61元，收報8.38元，跌0.83%；先瑞達醫療（6669）創52周高，見18.48元，收報16.5元，升8.55%；國藥控股（1099）創52周高，見20.75元，收報20.4元，升1.24%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.22元，收報5.1元，升7.14%；神威藥業（2877）創52周高，見7.85元，收報7.64元，升1.19%；白雲山（0874）創52周高，見26元，收報25.4元，升7.63%。
2隻股份創上市新低，包括交運燃氣（1407）低見1元，收報1.05元，升3.96%；陽光保險（6963）低見5.46元，收報5.53元，跌5.15%。
2隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；Bodibra母企海納星空科技（8297）低見0.075元，收報0.079元，跌4.82%。
異動股
上升異動股，包括，港龍中國地產（6968）收報1.16元，升41.46%；三巽控股（6611）收報0.28元，升40%；山東新華製藥股份（0719）創上市新高，見11.9元，收報11.6元，升36.15%；思考樂教育（1769）收報1.03元，升33.77%；上坤（6900）收報0.12元，升33.33%；現代傳播（0072）收報0.36元，升26.32%；花房集團（3611）收報3.35元，升19.64%；朗詩（0106）收報0.205元，升19.19%；中泛控股（0715）收報0.025元，升19.05%；中達（0139）創52周高，見0.096元，收報0.095元，升18.75%。
下跌異動股，包括，濠暻科技（2440）收報2.22元，跌18.68%；碧桂園服務（6098）收報19.98元，跌16.58%；偉俊集團控股（1013）收報0.037元，跌15.91%；榮萬家（2146）收報2.7元，跌15.63%；時代鄰里（9928）收報1.33元，跌15.29%；新城發展（1030）收報3.5元，跌13.79%；映客（3700）收報0.97元，跌13.39%；旭輝永升服務（1995）收報5.48元，跌12.46%；開拓藥業（9939）收報0.77元，跌12.27%。
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