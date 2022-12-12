美國11月PPI漲幅超預期，支持聯儲局明年繼續加息，美期延續美股上周五跌勢。內地放寬疫情防控引發購藥物，藥股向上；內房配股減持潮，內房物管股向下。恒指今早低開306點，曾收窄至跌182點，其後跌幅擴大至跌456點，半日高低波幅273點。