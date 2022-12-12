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證監會：FTX事件影響虛擬資產行業生態 繼續留意事態發展

加密貨幣交易所FTX申請破產保護事件，據港台引述證監會回覆，事件影響其他虛擬代幣以至整個行業生態，突顯散戶使用不受全面監管虛擬資產交易平台的風險，以及監管框架能否保障投資者的重要性，將會繼續留意事態發展。

證監會指，隨著立法會通過《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，證監會正草擬新制度下持牌虛擬資產交易所的監管規定，並會展開公眾諮詢，正在密切監察虛擬資產領域最新發展形勢，以投資者保障作為首要目標，考慮從市場接獲的不同意見。

證監會重申，當眾多司法管轄區單從反洗錢或支付的角度、採取較寬鬆尺度監管加密資產服務提供者時，本港已經因應有關交易所的運作與證券經紀行相似，採取全面監管，包括要求交易所以信託方式妥善分隔客戶資產、定期呈交審計帳目及財務資料、避免利益衝突等。 證監會同時強調，多年來一直通過​​投資者及理財教育委員會刊登文章，亦多次發出聲明提醒投資者注意使用不受規管交易所的風險，以及承受損失的能力。

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