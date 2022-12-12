吉利汽車製造由吉利控股間接擁有71.05%權益，而吉利控股由李書福及其聯繫人最終實益全資擁有。

西安吉利目前從事製造吉利品牌汽車（包括吉利品牌旗下若干運動型多用途車車型（「吉利品牌運動型多用途車車型」）下稱吉利SUV）及智馬達品牌汽車之整車成套件及汽車部件。吉利SUV車型自2021年推出以來收到客戶的大量訂單，上市的吉利一直向吉利控股收購有關套件及部件。

收購完成後，上市公司將自行生產吉利SUV，從而在此方面減少對吉利控股集團之依賴。

上市公司預計，西安吉利的生產設施使用率預計於2023年開始交付更多智馬達品牌汽車之後增加。

上市公司稱，鑒於中國電動車市場發展迅速，認為智馬達、極氪及幾何具有巨大發展潛力。鑒於潛在業務增長，集團積極尋求不同的方案，以期與智馬達開展合作。認為就長遠而言，與智馬達之間的潛在協同效應將有利於集團發展電動車業務。

組裝吉利SUV與智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件所採用的技術截然不同，此乃由於純電動汽車採用之組裝工藝與非純電動汽車所採用者不同。鑒於西安吉利就生產吉利SUV（其採用不同的組裝工藝）之整車成套件及汽車部件所預留的產能充足，預計生產智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件將不會佔用吉利SUV的產能。因此，預計生產智馬達品牌汽車的整車成套件及汽車部件並根據整車成套件及汽車部件銷售協議向吉利控股集團銷售該等整車成套件及汽車部件並不會對生產及銷售吉利SUV產生重大不利影響。

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