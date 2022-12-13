文章日期：2022年12月13日 10:43
整理港交所披露易「滬港通及深港通持股紀錄」後的資料顯示，上日持股量增加最多的是國美零售（0493），增加2.05億股，而減持最多的是希望教育（1765），減持4923.0萬股。
佔已發行股份/單位百分比變動方面，比率增幅最大的是賽生藥業（6600），增幅為2.83%；而降幅最多的是浙江世寶（1057），降幅為0.75%。
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