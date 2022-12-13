港元現報7.7767元貶值4點子，曾貶值最多26點子，報7.7789元，亦曾升值最多48點子，報7.7715元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升74.74點子至2.90571%；1星期HIBOR升68.74點子至3.75381%；2星期HIBOR升43.93點子至3.98107%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報5.40768%；6個月期HIBOR升1.47點子至5.585%；12個月期HIBOR跌0.07點子至5.78357%。

美元指數現報104.963貶值0.168點或0.16%。

美元1個月期LIBOR報4.27029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.6678%，終止連續4日收窄，利差是2022年12月08日後最高，當日差距為0.7165%

對上一次終止連續4日收窄，是2022年11月14日，當日利差報-0.8615%。

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