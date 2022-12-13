港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，升5.05點子至4.9381%，是12月8日後最高，當日報4.99077%。
港元現報7.7767元貶值4點子，曾貶值最多26點子，報7.7789元，亦曾升值最多48點子，報7.7715元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升74.74點子至2.90571%；1星期HIBOR升68.74點子至3.75381%；2星期HIBOR升43.93點子至3.98107%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報5.40768%；6個月期HIBOR升1.47點子至5.585%；12個月期HIBOR跌0.07點子至5.78357%。
美元指數現報104.963貶值0.168點或0.16%。
美元1個月期LIBOR報4.27029%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.6678%，終止連續4日收窄，利差是2022年12月08日後最高，當日差距為0.7165%
對上一次終止連續4日收窄，是2022年11月14日，當日利差報-0.8615%。
其他報道
Google拒絕將國歌置頂 李家超：國歌是國家尊嚴 負責任機構應認真處理
Domino's Pizza特許經營商達勢招股 入場費5050.4元
恒指低開5點 科指跌0.6% B站跌8.1% 富力跌10% 德信中國跌11.8%
美皓集團IPO下限定價 超購40.3倍 一手中籤率6.14%