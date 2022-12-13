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恒指半日升109點 放寬防疫 九龍倉置業升4% 餐飲、消費、商場股升

港府宣布周三起取消對入境旅客的3天監測期，並且中國駐美大使秦剛表示中國不久將進一步放鬆防疫，並迎接更多國際旅客。中港股市向上，恒指今早低開5點，高位升244點，低位跌81點，高低波幅325點。

恒指半日升109點或0.56%，報19572點，大市成交金額686億元；國指升42點或0.64%，報6671點。恒生科技指數收報4220點，升0.67%。

藍籌股成交金額198.35億元，佔大市成交28.91%；科指成份股成交金額177.61億元，佔大市成交25.89%；國指成份股成交金額223.75億元，佔大市成交32.61%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。建行（0939）、京東（9618）、工行（1398）拖累大市。

藍籌60隻升，14隻下跌，2隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.49%，收報44.25元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌5.5%，收報14.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報16.04元，升5.25%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創52周高，見34.2元，收報29元，跌7.05%。

恒指續高於10天線(19217.07點)，受制於200天線(19723.01點)。科指續高於10天線(4097.32點)、200天線(4128.37點)。

北水南下合計淨流入23.69億元，較上日減少62.81%，連續第3日流入，累計流入94.78億元。南水北上合計淨流出20.97億元人民幣，較上日減少51.67%，連續第3日流出，累計流出67.06億元。

明起不再需要掃瞄安心出行，食肆續用疫苗通。翠華控股（1314）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升10.45%；大快活（0052）收報12.88元，升4.72%；大家樂（0341）收報13.72元，升6.19%；叙福樓（1978）收報1.05元，升8.25%；稻香（0573）收報0.93元，升16.25%；譚仔國際（2217）收報2.38元，升11.74%；太平洋酒吧（8432）收報0.097元，升7.78%；創52周高，見1.9元，收報1.89元，升11.83%。

其他受惠股亦上升，國泰（0293）收報8.74元，升2.94%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.9元，收報1.89元，升11.83%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升9.32%。；寶光實業（0084）收報0.064元，升8.47%；六福集團（0590）創52周高，見23.25元，收報23.2元，升5.22%；普拉達（1913）收報45.65元，升3.28%；周大福（1929）收報15.26元，升2.69%；九龍倉置業（1997）創52周高，見45元，收報44.25元，升4.49%；九龍倉集團（0004）收報23.75元，升3.94%。

德信中國（2019）折讓19%配股，籌2.3億。收報0.91元，跌17.27%。

張力被捕，1.2億保釋金創紀錄，富力（2777）澄清無提供任何保證金。收報2.1元，跌13.58%。

國泰（0293）恢復三條熱門航線頭等客艙服務，選取限量版酒慶祝。收報8.74元，升2.94%。

疫情封控人幣貶值夾擊，萊爾斯丹（0738）料全年轉蝕最多4500萬人幣。收報0.44元，無升跌。

科技園公司伙上海醫藥（2607）推生物醫藥共同培育計劃。收報14.04元，跌1.4%。

帝國金融（8029）：帳面值逾2200萬元加密貨幣開採設備失竊。收報0.168元，無升跌。

黃光裕在國美（0493）持股首降至三成以下。收報0.158元，升2.6%。

耀才（1428）11月未經審核稅後純利升73%，10月至11月累升28%。收報1.45元，升0.69%。

吉利（0175）3.8億全購西安吉利，將生產Smart、吉利SUV。收報12.28元，升2.16%。

香港電訊（6823）：DrGo用戶達34萬，推心房顫動檢測冀半年吸10萬用戶。收報9.57元，升1.06%。

11月新增人幣貸款、社融低過預期，M2增12%多過預期。建行（0939）收報4.7元，跌0.21%；工商銀行（1398）收報3.85元，跌0.26%。

破頂股表現

破頂股包括，山東新華製藥股份（0719）創上市新高，見17元，收報14.2元，升8.4%；國航（0753）創52周高，見7.77元，收報7.36元，升1.38%；南航（1055）創52周高，見5.57元，收報5.32元，跌0.75%；東航（0670）創52周高，見3.6元，收報3.47元，跌0.29%；六福集團（0590）創52周高，見23.25元，收報23.2元，升5.22%；東方表行集團（0398）創52周高，見4.75元，收報4.69元，升4.45%；謝瑞麟（0417）創52周高，見1.3元，收報1.29元，升9.32%；莎莎國際（0178）創52周高，見1.9元，收報1.89元，升11.83%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.98元，收報6.62元，跌2.22%；國藥控股（1099）創52周高，見21.35元，收報20.3元，跌2.64%；聯邦制藥（3933）創52周高，見5.39元，收報5.04元，跌0.98%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見53元，收報53.15元，跌0.84%；恒盛地產（0845）低見0.08元，收報0.083元，跌6.74%；陽光保險（6963）低見5.07元，收報5.15元，跌0.39%；濠暻科技（2440）低見1.76元，收報1.83元，跌8.5%。

異動股

上升異動股，包括，思考樂教育（1769）收報1.19元，升30.77%；福森藥業（1652）創52周高，見1.92元，收報1.7元，升29.77%；Uju Holding（1948）收報3元，升20%；興科蓉醫藥（6833）收報0.275元，升19.57%；英皇文化產業（0491）收報0.031元，升19.23%；BC科技（0863）收報3.75元，升19.05%；Okura（1655）收報0.32元，升18.52%；專業旅運（1235）收報0.28元，升16.67%；稻香（0573）收報0.93元，升16.25%；冠忠巴士（0306）收報2.73元，升15.19%；祖龍娛樂（9990）收報4.78元，升14.9%。

下跌異動股，包括，德信中國（2019）收報0.91元，跌17.27%；三寶科技（1708）收報2.06元，跌14.52%；富力（2777）收報2.1元，跌13.58%；建業地產（0832）收報0.49元，跌10.91%；維太創科（6133）收報0.18元，跌10.89%；三葉草生物（2197）收報3.58元，跌10.72%；寶尊電商（9991）收報13.28元，跌9.91%；時富投資（1049）收報1.83元，跌9.41%；濠暻科技（2440）創上市新低，見1.76元，收報1.83元，跌8.5%；和譽（2256）收報3.44元，跌8.02%；龍光地產（3380）收報1.51元，跌7.93%。

 

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