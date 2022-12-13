渣打預期聯儲局在下次明年2月會議，仍會加息0.25厘至0.5厘，劉健恒表示，由於2月議息靠近農曆新年，資金仍然較緊張，港元拆息保持高位，認為最優惠利率也會再上調，至於是0.125厘還是0.25厘則要視乎當時拆息水平、經濟情况而定。渣打預計至明年上半年聯儲局會停止加息，美息會升至短期高位，但下半年仍否開始減息則言之過早，要視乎美國通脹壓力有否紓緩。

內地近日放寬防疫措施，渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，明年中國經濟增長預期會有5.8%增長，較該行今年預計的3%增長大幅反彈，主要來自防疫放寬釋放的內需帶動，上半年疫症確診增加下，居民或未敢出門消費，料至下半年經濟會有較快反彈。

房地產方面，丁爽指出，近日政策大為改善房企獲得貸款，惟該行上月向房企調查指，房企認為明年上半年房地產銷售仍在低位持平，居民預期樓價下行，信心需要時間修復，料明年房地產投資按年仍會有3%下跌，較今年預期的9%收窄，至2024年才會回復正增長。

其他報道

A股億華通據報評估香港IPO需求

駐美大使秦剛：「不久將來」進一步放鬆防疫 繼續「動態調整」

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.21%

券商︰碧桂園未否認獲工行「內保外貸」 流動性憂慮降

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR終止4連跌

Google拒絕將國歌置頂 李家超：國歌是國家尊嚴 負責任機構應認真處理

Domino's Pizza特許經營商達勢招股 入場費5050.4元

北水增持國美 減持希望教育

美國對中概股審計報告 據報最快年底出爐

內地向WTO提訴 試圖推翻美國的出口管制

日本荷蘭據報加入美國行列 限制對中國出口晶片製造設備