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渣打：本月P息再加0.25厘機會高 明年2月料再上調

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，渣打大中華區高級經濟師劉健恒指表示，市場普遍預期將再加息0.5厘，港元拆息自11月議息後急升，甚至超過美息水平，收窄與最優惠利率息差，因此預期今次本港銀行將在議息後，再次上調最優惠利率0.25厘的機會較高。

渣打預期聯儲局在下次明年2月會議，仍會加息0.25厘至0.5厘，劉健恒表示，由於2月議息靠近農曆新年，資金仍然較緊張，港元拆息保持高位，認為最優惠利率也會再上調，至於是0.125厘還是0.25厘則要視乎當時拆息水平、經濟情况而定。渣打預計至明年上半年聯儲局會停止加息，美息會升至短期高位，但下半年仍否開始減息則言之過早，要視乎美國通脹壓力有否紓緩。

內地近日放寬防疫措施，渣打大中華及北亞首席經濟師丁爽表示，明年中國經濟增長預期會有5.8%增長，較該行今年預計的3%增長大幅反彈，主要來自防疫放寬釋放的內需帶動，上半年疫症確診增加下，居民或未敢出門消費，料至下半年經濟會有較快反彈。

房地產方面，丁爽指出，近日政策大為改善房企獲得貸款，惟該行上月向房企調查指，房企認為明年上半年房地產銷售仍在低位持平，居民預期樓價下行，信心需要時間修復，料明年房地產投資按年仍會有3%下跌，較今年預期的9%收窄，至2024年才會回復正增長。

 

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