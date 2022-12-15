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英倫銀行將加息幅度收窄至0.5厘符預期 預告繼續加息

美聯儲放慢加息步伐後，英倫銀行亦宣布將加息幅度收窄至半厘，將基準利率上調至3.5厘，是2008年底以來最高，符合市場預期，並預告將繼續加息。英倫銀行9名委員當中，6人支持加息半厘，另有兩人投票支持維持利率不變，而1人傾向加息0.75厘，反映部分委員對經濟轉弱之際持續加息感到猶豫。

英倫銀行最新預計，英國GDP將在第四季下滑0.1%，較11月預期的0.3%跌幅有所收窄。英國家庭消費仍然疲軟，多數房地產市場指標繼續轉弱，投資意向調查也進一步走弱。英倫銀行預期在加息情况下，英國經濟將長期處於衰退，通脹預計在短期內保持高位，並在明年中開始急劇下降，預計在第2至第3年的預測期低於2%的目標，這主要由於能源價格將見頂回落等因素。

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