美聯儲放慢加息步伐後，英倫銀行亦宣布將加息幅度收窄至半厘，將基準利率上調至3.5厘，是2008年底以來最高，符合市場預期，並預告將繼續加息。英倫銀行9名委員當中，6人支持加息半厘，另有兩人投票支持維持利率不變，而1人傾向加息0.75厘，反映部分委員對經濟轉弱之際持續加息感到猶豫。