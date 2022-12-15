中能國際（1096）發通告表示，今日去信給聯交所主席、證監會主席、立法會主席及香港特首李家超，請求他們協助公司及批准公司繼續辦理復牌工作，及暫緩馬上於明日（16日）撤銷公司上市地位。
公司指，近日收到不少股東、投資者的投訴信及投訴電話反映針對公司、聯交所、 證監會沒有依香港法例571章第一段的精神公平地及妥善地去保護小股東的利益，甚至擬组織控告聯交所及證監會沒有妥善保障小股東小投資者，有違需負起保護投資者的責任及承諾。
公司表示，其管理層，再三懇請聯交所及證監會主席及同事給予公司一個特批的復牌機會，同時也給予這批強烈不滿情緒的投資者及股東及債權人的一線生機。公司希望通過聯交所、證監會的憐憫及協調可給予公司更充裕的復牌時間，以便中能國際可以同時處理好公司責任及安撫到投資者的不滿情緒及行為。公司又表示，不希望應小股東可行使的權力要求公司以更多資源及控訴方式來反對及處理這復牌事宜；又認為，都是徙勞。
公司表示，懇請聯交所及各監管機構批准，公司更充裕的復牌時間以便可以好好向各大小股東、投資人、債權人妥善處理及保留他們的有價證券。
中能國際股份現停牌，停牌前報0.026元。
其他報道
羅兵咸辭任雅居樂核數師 曾要求雅生活交代近28億元投資及借款等
友邦香港推「AIA開餐保」 用餐中新冠、意外、食物中毒等受保
港產虛幣交易平台Kikitrade月底停運本港理財產品 創辦人：響應證監會規管
渣打：本月底起推網上預訂新鈔兌換服務 新鈔套裝總值3000元
EFT Solutions：冀成為數碼港元技術支援商 帶領普及至零售層面
換新鈔｜ 三間發鈔行將於1月5至7日提早營業 為市民提供換鈔服務