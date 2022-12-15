公司指，近日收到不少股東、投資者的投訴信及投訴電話反映針對公司、聯交所、 證監會沒有依香港法例571章第一段的精神公平地及妥善地去保護小股東的利益，甚至擬组織控告聯交所及證監會沒有妥善保障小股東小投資者，有違需負起保護投資者的責任及承諾。

公司表示，其管理層，再三懇請聯交所及證監會主席及同事給予公司一個特批的復牌機會，同時也給予這批強烈不滿情緒的投資者及股東及債權人的一線生機。公司希望通過聯交所、證監會的憐憫及協調可給予公司更充裕的復牌時間，以便中能國際可以同時處理好公司責任及安撫到投資者的不滿情緒及行為。公司又表示，不希望應小股東可行使的權力要求公司以更多資源及控訴方式來反對及處理這復牌事宜；又認為，都是徙勞。

公司表示，懇請聯交所及各監管機構批准，公司更充裕的復牌時間以便可以好好向各大小股東、投資人、債權人妥善處理及保留他們的有價證券。

中能國際股份現停牌，停牌前報0.026元。

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