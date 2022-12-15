東方航空（0670）公布，今年11月客運運力投入按年下降43.2%，其中國內、 國際、地區航線客運運力投入分別同比下降45.97%、上升39.89%和下降24.14%；旅客周轉量下降36.7%，其中國內、國際和地區航線旅客周轉量分別同比下降39.88%、上升72.80%和下降8.89%。
上月客座率為65.05%，上升6.67個百分點，其中國內、國際、地區航線客座率分別上升6.62個百分點、上升11.89個百分點、上升10.48個百分點。貨運方面，11月貨郵周轉量按年跌13.18%。
2022年11月，東航恢復運營上海-布達佩斯、昆明-新加坡、昆明-胡志明等國際航線。
期內東航引進3架A320系列飛機、4架ARJ系列飛機，退出3架B737系列飛機。截至今年11月底，東航合計營運767架飛機，其中自有飛機268架，融資租賃飛機277架，經營租賃飛機222架。
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