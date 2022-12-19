圓幣錢包為一個專門為企業對企業的電子支付平台，支援區內貿易常用的貨幣，方便和促進跨境貿易。圓幣錢包亦會推出由人民幣、日元和港元組成的新記賬單位「圓幣」（RDU），以幫助企業更好地管理外匯風險。

圓幣錢包主席陳德霖表示，經過兩年的努力和準備，很高興圓幣錢包獲批牌照並準備開展業務，以創新科技為中小企業解決銀行開戶困難和跨境支付低效等長期存在的痛點，為香港作為亞洲貿易和結算樞紐的地位作出貢獻。

圓幣錢包行政總裁田丹則表示，該行致力為中小企業帶來安全和以客為本的電子錢包平台，獲發儲值支付工具牌照是公司朝這個目標進發的重要里程碑。通過尖端技術的應用，圓幣錢包提供諸多先進的支付及相關功能。該行殷切期待圓幣錢包能在短期內正式推出市場，為中小企業提供優質和便捷的支付服務。

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