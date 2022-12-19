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澳門批出六博企賭枱分配  美高梅賭枱數目增三成

澳門6家博彩企業在上周與澳門政府落實簽署批給合同，及交代最終非博彩項目之後，政府進一步公布，六大博企獲批的賭牌數目。當中得分最高的美高梅（2282）獲批賭枱達750張，博彩機達1700台，比目前美高梅經營的賭枱數目增加三成。在一眾博企中，以金沙中國（1928）旗下威尼斯人獲賭枱最多，達1680張，與過往相若，獲批的博彩機數目則有3700台。

其他博彩企業方面，銀河娛樂場（0027）獲准經營1000張賭枱及1700台博彩機；新濠博亞（美：MCLO）獲准經營750張賭枱及2100台博彩機；永利澳門（1128）獲准經營570張賭枱及1100台博彩機；澳博（0880）旗下澳娛綜合獲准經營1250張賭枱及1700台博彩機。

根據博彩合同，6家博企除需繳交博彩稅和特別撥款外，還需各自繳納3000萬元的年度溢價金，每張賭台亦需繳付年度溢價金，貴賓廳每張賭枱為30萬元，中場每張賭枱為15萬元，每部博彩機為 1000元。

此外，在衛星場方面，澳博、銀娛及新濠博亞各保留9間、1間及1間，其餘7間會結束。當中澳博旗下衛星場鑽石、巴比倫、俗稱「四龍」的其中「三龍」御龍、萬龍及金龍，以及澳門賽馬會，均沒有續牌。

 

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