文章日期：2022年12月19日 18:49
復星醫藥（2196）發公告，公司控股子公司復星實業(香港)有限公司（作為復星醫藥產業的分許可方）收到《藥品/製品註冊證明書》，基於本次合作引進的mRNA新冠疫苗BNT162b2(簡稱復必泰BNT162b2)、原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗(簡稱復必泰二價疫苗)均獲正式註冊為中國香港藥品/製品(生物製品)，其中，復必泰BNT162b2獲註冊用於12歲及以上人羣的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於12歲及以上人羣的加強接種。
復星醫藥今日收報25.4元，跌6.96%。
其他報道
中金香港前高級顧問孫一丁違規 證監會禁重投業界8個月
太保壽險香港推客戶積分 可獲內地養老社區優先入住資格
轉數快付款功能擴展至政府網上繳費服務
嚐‧高美拓新川菜品牌「小小串」
大快活50周年：疫情打擊最大 明年底推新品牌
王弼：經濟未夠差 儲局難搬龍門
恒指收市跌97點 抗疫概念股捱沽 康希諾生物瀉16% 教育股逆市亮眼
長江生命科技5700萬購澳洲Edinger Estate葡萄園
新華社：明年中國財政支出「力度將更大」貨幣政策力度勝今年
高盛料美元兌人民幣未來1年小幅升值至6.9
洪灝：若中國實行量化寬鬆 滬指有望挑戰一萬點