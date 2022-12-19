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復星醫藥：復必泰BNT162b2、復必泰二價疫苗同獲正式註冊為中國香港藥品/製品

復星醫藥（2196）發公告，公司控股子公司復星實業(香港)有限公司（作為復星醫藥產業的分許可方）收到《藥品/製品註冊證明書》，基於本次合作引進的mRNA新冠疫苗BNT162b2(簡稱復必泰BNT162b2)、原始株／Omicron變異株BA.4-5二價疫苗(簡稱復必泰二價疫苗)均獲正式註冊為中國香港藥品/製品(生物製品)，其中，復必泰BNT162b2獲註冊用於12歲及以上人羣的基礎免疫接種、復必泰二價疫苗獲註冊用於12歲及以上人羣的加強接種。