恒指連升兩個交易日，收市升518點或2.71%，報19679點，大市成交金額1014億元，較上日增加46.45%；國指升216點或3.33%，報6716點。恒生科技指數收報4210點，升4.61%。
中國證監會出手推動中美審計監管常態化合作機制，在港上市的中概股走高，阿里巴巴（9988）升4.09%，收報87.9元；百度 （9888）升5.53%，收報112.6元；小鵬（9868）收報43.2元，升11.2%。嗶哩嗶哩（9626）收報188.8元，升9.58%。
其餘科技股普遍走高，騰訊（0700）收報323.8元，升4.12%；美團（3690）升6.89%，收報186.2元；小米（1810）升4.36%，收報11.02元。
疫後復蘇板塊受捧，餐飲股向上。海底撈（6862）升7.61%，收報21.5元，是升幅最大的藍籌；九毛九（9922）收報20.55元，升6.26%。體育用品股齊漲，李寧（2331）收報67.6元，升7.39%；361度（1361）收報3.36元，升2.44%；特步（1368）收報8.61元，升5%；滔搏（6110）收報6元，升6.76%。
政策利好，內房股走俏。潤地（1109）升1.32%，收報34.45元；碧桂園（2007）升1.13%，收報2.68元；中海外（0688）升0.5%，收報20.3元；龍光地產（3380）收報1.31元，升7.38%；時代中國（1233）收報1.63元，升3.82%；旭輝（0884）收報1.14元，升3.64%。
物管股同樣見有支持。碧桂園服務（6098）收報19.34元，升4.09%；雅生活服務（3319）收報9.75元，升1.99%；世茂服務（0873）收報2.87元，升1.77%；時代鄰里（9928）收報1.11元，升1.83%。
藍籌中友邦（1299）表現最弱，跌0.47%，收報83.9元。
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