隨各地放寬入境檢疫，WeChat Pay HK表示，近年不斷拓展澳門及日本的商戶合作，用戶在澳門只要見到「微信支付」的標識，即可以用WeChat Pay HK以港幣作結算付款；在日本亦在當地合作商戶使用WeChat Pay HK以港幣作結算付款，並毋需提前兌換貨幣。