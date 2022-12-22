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WeChat Pay HK拓展澳門及日本合作商戶網絡 

隨各地放寬入境檢疫，WeChat Pay HK表示，近年不斷拓展澳門及日本的商戶合作，用戶在澳門只要見到「微信支付」的標識，即可以用WeChat Pay HK以港幣作結算付款；在日本亦在當地合作商戶使用WeChat Pay HK以港幣作結算付款，並毋需提前兌換貨幣。

WeChat Pay HK指，現時已大致覆蓋全澳門2萬多家商戶，合作商戶涵蓋鉅記、咀香園等。日本合作商戶涵蓋便利店、藥妝及百貨等，如松本清、NEW Days、松屋銀座百貨及JR東日本集團企業車站商場ATRE。

WeChat Pay HK於2018年底實現「雙向跨境支付」，為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包，自2020年2月已開通港澳跨境支付，將跨境服務區域從內地擴展至澳門地區，並於同年開通了香港與日本的跨境支付。

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