隨各地放寬入境檢疫，WeChat Pay HK表示，近年不斷拓展澳門及日本的商戶合作，用戶在澳門只要見到「微信支付」的標識，即可以用WeChat Pay HK以港幣作結算付款；在日本亦在當地合作商戶使用WeChat Pay HK以港幣作結算付款，並毋需提前兌換貨幣。
WeChat Pay HK指，現時已大致覆蓋全澳門2萬多家商戶，合作商戶涵蓋鉅記、咀香園等。日本合作商戶涵蓋便利店、藥妝及百貨等，如松本清、NEW Days、松屋銀座百貨及JR東日本集團企業車站商場ATRE。
WeChat Pay HK於2018年底實現「雙向跨境支付」，為首家支持香港用戶在內地使用的香港電子錢包，自2020年2月已開通港澳跨境支付，將跨境服務區域從內地擴展至澳門地區，並於同年開通了香港與日本的跨境支付。
其他報道
香港宏僑股東岑琪涉偷竊逾6千萬元客戶資產 今提堂准以20萬元保釋
Netflix擬投資9億美元 在美國新澤西建大型影視製作中心
恒指連升兩日 收市升518點 疫後復蘇板塊受捧 海底撈收漲8%
Zeek回應結業傳聞：僅針對個別配送業務 料下月有重組計劃方向
FTX創辦人Gary Wang與薯條哥前女友承認控罪 將與檢察官合作
網傳以嶺藥業公布連花清瘟配方 稱可照方抓藥 以嶺藥業：內容不實