中海油表示，由於賣方為中海油的附屬公司，而中海油集團為公司並且直接及間接持有公司現有全部已發行股份約61.86%，因此賣方為公司的關連人士。

中核匯海風電主要從事風力、光伏發電業務投資，中海油（海南）新能源及中核匯能分別持有40%及60%股權。中核匯海風電去年淨利潤3.53億元，按年增長70.9%；今年第二季淨利潤1.35億元，按季增96.65%。

中海油稱，是次交易符合國家「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，順應加快推動新能源高品質發展的大趨勢；符合公司大力發展新能源，踐行綠色能源轉型的產業發展規劃；有利於公司依託收購公司在新能源項目開發領域既有優勢持續拓展新能源業務；有利於依託公司新成立的新能源專業團隊，強化對目標公司的參股管理，實現目標公司可持續發展。

中海油今日收報9.81港元，跌0.1%。

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