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惠譽：雖有支持政策 較弱內房仍要以內部資金或債務重組還債

中國內地在上月起推出多項政策，支持房地產企業在銀行、保險和股市融資，以穩定房地產市場。惠譽發表報告，指出國有內房和領先民企內房，可望因應市場情緒紓緩、市場集中度高而改善外部融資，不過較弱的民營內房仍要依靠內部資金還款，或需要債務重組。

惠譽評級認為，內房能否持續復蘇，仍是取決於房地產需求恢復，很大程度上是是乎在新冠肺炎防控放寬下，內地個人收入前景會否改善，以及當局會否再推出支持房地產的政策。

中證監在上月底公布，恢復上市房企和涉房上市公司再融資，為13年來首次。惠譽指，政策有助促進強大母企支持的房地產開發商去槓桿或擴張。不過，對於陷入困難的內房，由於投資者意願低，以及股權融資的監管障礙，該項政策的鼓勵似乎不大。

人民銀行和銀保監在上月底推出16條金融政策，增加銀行貸款意願，惠譽指截至12月5日，已有24間銀行與50間房企，簽署戰略協議，總授信額達到3.1萬億元人民幣。當局亦窗口指導四大國有銀行，向五家龍頭民企內房提供離岸貸款，以其國內資產為抵押，以償還包括美元債券在內的離岸債務。此外，人行亦計劃通過其再貸款機制，向願意購買開發商在岸債券的銀行提供低成本貸款，以振作投資者情緒。

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