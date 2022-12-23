小米（1810）創辦人雷軍向員工發內部信，宣布小米集團總裁王翔將於月底退休，作為高級顧問繼續為公司服務，總裁一職將由盧偉冰接任，12月30日生效。聯合創始人洪鋒和王川也將於今年年底退出業務一線，以聯合創始人的身份在合夥人委員會繼續支持和推動公司戰略發展。
雷軍表示，一系列的人事變動，對小米有著里程碑式的意義。這宣告了，小米管理層實現了順利的交棒迭代，並為未來的持續發展做好了準備。
雷軍又在信中透露，集團正處於全新階段的起跑線上。高端戰略經過三年探索，剛剛交出了一份階段性答卷之作 小米13系列。小米智能電動汽車業務進展也一直超預期，集團對2024年上半年順利量產上市充滿信心。此外，集團的整體技術體係也在不斷壯大，大量的創新正層出不窮的湧現，人形仿生機器人CyberOne「鐵大」等前沿探索持續進步，集團的智能製造體係也正在向整個製造行業不斷輸出、持續賦能。
雷軍提到，小米將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，並推動集團業務聚焦和「精兵簡政」，進一步提升集團運營效率。
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