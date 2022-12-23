雷軍表示，一系列的人事變動，對小米有著里程碑式的意義。這宣告了，小米管理層實現了順利的交棒迭代，並為未來的持續發展做好了準備。

雷軍又在信中透露，集團正處於全新階段的起跑線上。高端戰略經過三年探索，剛剛交出了一份階段性答卷之作 小米13系列。小米智能電動汽車業務進展也一直超預期，集團對2024年上半年順利量產上市充滿信心。此外，集團的整體技術體係也在不斷壯大，大量的創新正層出不窮的湧現，人形仿生機器人CyberOne「鐵大」等前沿探索持續進步，集團的智能製造體係也正在向整個製造行業不斷輸出、持續賦能。

雷軍提到，小米將持續加大研發投入，持續推動集團高端化戰略，並推動集團業務聚焦和「精兵簡政」，進一步提升集團運營效率。

小米現報10.78元，跌2.18%。

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