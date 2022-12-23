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爪哇售南灣道豪宅項目五成權益予漢國   套現逾3.87億

爪哇控股（0251）宣布，與漢國置業（0160）成立各佔五成權益的合營企業，再經合營企業，透過全資附屬的項目公司持有淺水灣南灣道鄉郊建屋地段第1203號之土地，以建築及發展為豪華住宅。雙方訂立協議備忘錄，爪哇據此以1美元轉讓50%股權，及以面值逾3.871億元，轉讓50%股東貸款予漢國。漢國已付5000萬元首期。

爪哇指出，項目公司已獲得9.75億元銀行融資，該土地及項目公司之股份，則已抵押作擔保，並已提取4.75億元作購買該土地融資之用，尚未償還。其預期，有關交易不會產生盈利或虧損，並變現約3.871億元，套現所得用作營運資金及未來投資發展。

合營公司將來持有的淺水灣南灣道項目，土地面積約1967平方米，總樓面不少於1063平方米，亦不超過1770.3平方米。土地的賬面值約12.309億元。資料顯示，漢國置業早於2005年7月出售鑽石山蒲崗村道97號地盤後，已淡出香港地產發展市場，並將資源用於開發內地項目，在港已有17年無甚地產項目發展，只繼續經營收租業務。

 

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