爪哇指出，項目公司已獲得9.75億元銀行融資，該土地及項目公司之股份，則已抵押作擔保，並已提取4.75億元作購買該土地融資之用，尚未償還。其預期，有關交易不會產生盈利或虧損，並變現約3.871億元，套現所得用作營運資金及未來投資發展。

合營公司將來持有的淺水灣南灣道項目，土地面積約1967平方米，總樓面不少於1063平方米，亦不超過1770.3平方米。土地的賬面值約12.309億元。資料顯示，漢國置業早於2005年7月出售鑽石山蒲崗村道97號地盤後，已淡出香港地產發展市場，並將資源用於開發內地項目，在港已有17年無甚地產項目發展，只繼續經營收租業務。

其他報道

惠譽：給予金沙中國BB+發行人違約評級 評級展望仍為負面

恒地訂立以氣候科學為基礎的減排目標 擬降中港物業組合能耗

3監管部門「放蛇」調查：部分中介誤導扣稅延期年金非保證回報高於預期

港股終止兩連升 恒指跌86點 全周累升142點 聯通漲7%冠藍籌

收視調查：本港約200萬觀眾收看2022世界盃決賽

Meta據報同意支付56.6億解決劍橋分析相關私隱訴訟

澳門首日免港客落地核檢 明恢復往來賭場酒店的港澳快線

幣安回應財務不透明質疑：私營公司暫無意上市 不需詳盡披露財政狀況

滬指連跌七日 一周累跌3.85%

網傳「梁振英最新投資各大行無言」詐騙廣告 梁振英澄清：沒有投資Bitcoin

FT：台積電就在德國建廠與供應商磋商