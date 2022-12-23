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光大永年：暫未有投資計劃 將以「穩字當頭」

內地物管股光大永年（3699）主席兼行政總裁劉嘉表示，隨防疫措施逐步放寬，內地推出支持樓市政策，料行業環境將會有所轉變，並對明年經營環境有信心，惟行業壓力依然存在。他指出，受不明確因素影響，集團出租率仍有下降跡象，惟現時維持7至8成出租率，集團策略將以繼續以「穩字當頭」。

集團現時手持2億元現金，劉嘉稱，暫未有重大投資計劃，主要為短期定期存款，部份定存率逾4厘。被問及集團會否在英國收購時，劉嘉指，在加息環境下，英國租金與息率出現倒掛現象。現時在美國加息的「十字路口」中，集團將繼續觀察市場環境，避免出現負現金流風險。

劉嘉續稱，若有合適地點，集團會考慮收購該區的業務，如大灣區城市，惟北京及香港則未作考慮，母公司在北京已擁有很多物業，香港物業價格則太高，競爭亦很大。

中證監日前公布允許內房企業進行股權融資，劉嘉指，內房股權價值未配合到合理水平，市場對房地產的期望仍需時間，現時未是合適時間進行股權融資。

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