世茂服務表示，擱置收購是鑒於該協議簽訂之時有關收購事項的估值基礎已不再適用於現時之市場情況，而當時所商定之收購事項的代價和目前市場情況相比有較大背離。

此外，自去年公布收購事項後，收到大量來自獨立股東的意見回饋，明確反對收購事項。該公司稱，終止收購事項不會對其現有業務、營運及財務狀況產生任何重大不利影響。

世茂服務在去年底的通告披露，上海世茂通過其附屬公司在中國從事包括提供商業/住宅及其他物業的物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。截至2021年6月底，公司在14個省份及24個城市有70個項目，在管建築面積約為465萬平方米，合約建築面積約107.9萬平方米。

世茂服務今日收報2.9元，升1.05%；世茂集團仍停牌，停牌前報4.42元。

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