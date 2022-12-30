據金管局資料，11月份認可機構的存款總額按月升0.7%，其中港元存款升1.4%，外幣存款微升0.1%。

由年初截至11月底計，存款總額上升1.1%，港元存款則下跌0.5%。香港人民幣存款在11月份上升0.8%，於11月底為8,923億元人民幣。

跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為1.03萬億元人民幣，而10月份為7,381億元人民幣，按月增39.4%。金管局分析，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等。

11月份貸款與墊款總額跌0.3%，由年初截至11月底計跌2.2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在11月份微升0.1%，在香港境外使用的貸款則跌1.5%。金管局指，由於港元存款升幅較港元貸款升幅大，港元貸存比率由10月底的90.8%，下跌至11月底的89.6%。

11月份港元貨幣供應量M2及M3同時按月升1.2%，按年均下跌1.1%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1沒有明顯變動，按年跌16.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份按月均升0.9%，按年計均升1.3%。

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