金管局指，11月份新申請貸款個案按月增加7%，至7,792宗；新取用按揭貸款額按月增加1%，至213億港元。

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以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的84.1%下降至11月份的70.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的9.1%上升至11月份的16.6%。

11月底未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至18,034億港元。按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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