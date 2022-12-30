金管局公布，11月份新批出的按揭貸款額按月跌13.1%，至282億港元；當中，涉及一手市場交易所批出的貸款則增加5.7%，至82億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少19.8%，至125億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少17.7%，至76億港元。
金管局指，11月份新申請貸款個案按月增加7%，至7,792宗；新取用按揭貸款額按月增加1%，至213億港元。
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以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的84.1%下降至11月份的70.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由10月份的9.1%上升至11月份的16.6%。
11月底未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至18,034億港元。按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.05%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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